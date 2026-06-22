Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 23 июня составил 73,77 рубля

Курс доллара на 23 июня, установленный Банком России, составил 73,765 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Котировки евро и юаня достигли 84,5863 и 10,8847 рубля соответственно.

На 22 июня доллар стоил 73,439 рубля, а евро 84,1684 рубля. Курс китайской валюты составлял 10,806 рубля.

По мнению экономиста Алексея Бачерова, сильный доллар становится обузой даже для самих США. Он рассказал, что крепкая валюта хороша для стран-импортеров, а США за последние 10-20 лет становятся все больше нетто-экспортером. Поэтому глобальная тенденция уменьшения роли доллара продолжится.

Экономист Георгий Остапкович полагает, что в России идеальный курс доллара в настоящее время составил бы 88-90 рублей. Рядовые граждане хотели бы видеть котировки в 60 рублей, в то время как Минфину нужен доллар по 90 рублей.