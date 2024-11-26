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16:15, 26 ноября 2024Моя страна

Россиянка нашла у подъезда редкого опасного хищника и спасла ему жизнь

Жительница Батайска нашла у подъезда жилого дома редкого степного луня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Батайск город»

Жительница Ростовской области обнаружила у своего подъезда необычную крупную птицу, попавшую в беду. Историю спасения пернатого детеныша опубликовал Telegram-канал «Батайск город».

Уточняется, что россиянка нашла птенца в городе Батайск возле своего дома. Она не смогла пройти мимо и решила помочь ему. Изначально птицу приняли за сову, а в ветклинике, куда обратилась женщина, предположили, что это ястреб-перепелятник. Позднее выяснилось, что к ней в руки попал редкий белый степной лунь.

Россиянка пыталась временно поселить птенца у себя дома на балконе. Пернатый хищник вел себя спокойно и даже позволил угостить себя говядиной. Однако соседство с котами, которые жили у женщины, ему не понравилось, и в целях безопасности птице стали срочно искать новый дом.

Тогда батайчанка отвезла птенца в приют для хищных птиц «Орлан» в Ростове-на-Дону. Его работники объяснили, что луню требуется специальное питание, состоящее из грызунов.

Белый степной лунь — это вид перелетных птиц семейства ястребиные. Взрослые самцы достигают в длину 46 сантиметров, а их крылья — 35 сантиметров. Они обитают на равнинах и пустошах южной части Восточной Европы и Центральной Азии, на зиму улетают в Индию и Азию. Охотятся на грызунов, мелких и средних птиц, реже — на рептилий.

Вид близок к уязвимому состоянию и внесен в Красную книгу России из-за сокращения популяции. Численность мировой популяции степного луня оценивается в 20 тысяч пар, однако специалисты допускают, что данные цифры завышены.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Ростовской области спасли брошенную на трассе собаку. Пса обнаружили на дороге возле магазина в поселке Нежданная. У животного было сильное кровотечение и переломанные лапы. Тем временем жители Озерска спасли африканского ежа с помойки под Челябинском. Он был в плохом состоянии и долго на холоде жить бы не смог.

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