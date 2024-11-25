Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:22, 25 ноября 2024Моя страна

В Ростовской области спасли брошенную на трассе собаку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pra Chid / Shutterstock / Fotodom

Волонтеры из Ростовской области спасли брошенную на трассе собаку. Подробности публикует местный портал Rostov.ru.

Директор реабилитационного Центра бездомных животных в городе Шахты Ольга Мосиюк рассказала, что волонтеры организации обнаружили пса на дороге возле магазина в поселке Нежданная. По ее словам, у собаки было сильное кровотечение и переломанные лапы.

Сотрудники центра сразу же повезли пса в ближайшую клинику, где ветеринары решили для начала привести животное в чувство, а затем уже проводить операцию. Целые сутки ему делали капельницы, а затем, проведя полное обследование, лапку все же ампутировали.

«К огромному сожалению, восстановить переднюю лапку не удалось. Травмы настолько серьезные, что сделать это невозможно», — заявила Мосиюк и добавила, что сейчас животное находится в стационаре ветклиники, его жизни ничто не угрожает.

Ранее в ноябре россиянин спас повисшую на поводке у закрытого лифта собаку. Мальчик зашел в лифт с двумя питомцами, однако один из них внезапно выбежал, а двери лифта закрылись.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

      В Москве судья отчитала перекрестившегося перед схваткой мальчика-борца и попала на видео

      «Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

      Туристы массово устремились в один регион России

      Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

      В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

      Обнаружено древнейшее рыболовное хозяйство

      На Украине допустили тайную передачу записки Макроном Лаврову

      На Западе заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника»

      Порошенко рассказал о «простом способе» завершения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше