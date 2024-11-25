В Ростовской области спасли брошенную на трассе собаку

Волонтеры из Ростовской области спасли брошенную на трассе собаку. Подробности публикует местный портал Rostov.ru.

Директор реабилитационного Центра бездомных животных в городе Шахты Ольга Мосиюк рассказала, что волонтеры организации обнаружили пса на дороге возле магазина в поселке Нежданная. По ее словам, у собаки было сильное кровотечение и переломанные лапы.

Сотрудники центра сразу же повезли пса в ближайшую клинику, где ветеринары решили для начала привести животное в чувство, а затем уже проводить операцию. Целые сутки ему делали капельницы, а затем, проведя полное обследование, лапку все же ампутировали.

«К огромному сожалению, восстановить переднюю лапку не удалось. Травмы настолько серьезные, что сделать это невозможно», — заявила Мосиюк и добавила, что сейчас животное находится в стационаре ветклиники, его жизни ничто не угрожает.

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