Фотоловушка российского заповедника запечатлела редкую птицу под снегопадом

Фотоловушка в Тунгусском заповеднике запечатлела редкого таежного гуменника

Фотоловушка заповедника «Тунгусский», расположенного в Красноярском крае, запечатлела редкую птицу под снегопадом. Соответствующая публикация появилась на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

Специалисты поделились видео, на котором запечатлен редкий сибирский таежный гуменник. По их словам, численность эвенкийской и мойеро-котуйской субпопуляций данного вида птиц составляет 3,5 тысячи и 10,5 тысячи особей соответственно и в настоящий момент заметно уменьшается. Ученые объяснили, что это связано с браконьерской охотой и сменой среды обитания.

Встретить сибирского таежного гуменника — большая удача для сотрудников Тунгусского заповедника. Птица внесена в Красную книгу Красноярского края как уязвимый подвид с сокращающейся численностью и Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что в Горном Алтае заметили редчайшую для региона птицу — розового пеликана.