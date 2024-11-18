Редкая баба-птица с большими крыльями залетела в российский заповедник

В Алтайском заповеднике на Телецком озере засняли редкого розового пеликана

В Горном Алтае заметили редчайшую для региона птицу — розового пеликана, которого в народе называют бабой-птицой или бабой-бабурой. Этот вид занесен в Красные книги России и республики, сообщил Алтайский заповедник в Telegram-канале.

Отмечается, что птицу запечатлели на камеру на Телецком озере. Сотрудники заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко смогли получить фото и видео редкого пеликана во время активного кормления. При этом герой съемки вел себя осторожно и не подпускал к себе ближе чем на 200 метров.

Спустя сутки птицу в этом же месте обнаружить не удалось. Ученые допустили, что пеликан набрался сил и улетел.

Орнитолог заповедника, старший научный сотрудник Олег Митрофанов рассказал, что специалистам Алтайского заповедника удалось заснять молодую неполовозрелую особь. Он добавил, что данный вид гнездится в Наурзумском заповеднике в Казахстане.

«В России известно гнездование в Курганской области. Это определенно залет», — заключил он.

Ранее в Ростовской области школьница заметила воробья, отличающегося от собратьев редким белым окрасом. Как пояснили ученые, девочке посчастливилось увидеть воробья-альбиноса. Орнитологи подчеркнули, что встретить птиц-альбиносов — большая удача.

Тем временем в Приморском крае сфотографировали чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Речь идет об амурском горале — представителе парнокопытных млекопитающих, внешне напоминающем козу.