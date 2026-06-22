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Забота о себе
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18:30, 22 июня 2026Забота о себе

Диабетикам назвали идеальные варианты перекуса

Онколог Ивашков посоветовал диабетикам перекусывать орехами и попкорном
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Max4e Photo / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, что правильный перекус не должен приводить к резкому скачку уровня сахара в крови. В своем Telegram-канале он назвал диабетикам идеальные продукты для употребления между основными приемами пищи.

Так, Ивашков посоветовал перекусывать орехами, поскольку они обеспечивают организм клетчаткой и полезными жирами. Кроме того он посоветовал выбирать для перекуса творог и моцареллу: они содержат много белка, который замедляет всасывание углеводов. Доктор добавил, что полезен для диабетиков и хумус, так как он медленно переваривается и не вызывает резкого подъема сахара в крови.

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Другими полезными перекусами врач назвал натуральный йогурт без сахара, воздушный попкорн без масла, авокадо, тунец и яйца. Что касается последних, их можно заранее отварить, чтобы брать с собой куда угодно. «Правило простое: белок, клетчатка и полезные жиры — это стабильный сахар и энергия без скачков», — добавил Ивашков.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, как выйти из зоны риска сахарного диабета за три месяца. По ее мнению, для этого необходимо сократить потребление сладких газированных напитков.

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