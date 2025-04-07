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19:15, 7 апреля 2025Наука и техника

Запасы российских ракет после СВО оценили

Meta Defence: Через три года после СВО Россия накопит 3000 ракет «Искандер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские предприятия, которые нарастили выпуск высокоточных средств поражения в ходе специальной военной операции (СВО), позволят накопить тысячи баллистических и крылатых ракет после завершения конфликта. Запасы российских ракет оценило французское издание Meta Defence.

В публикации подчеркнули, что в России значительно увеличили выпуск ракет и дронов. В частности, сообщалось, что российские предприятия производят более 20 крылатых ракет «Калибр» в месяц, а годовой объем выпуска дронов-камикадзе «Герань-2» может достичь пяти тысяч аппаратов.

«Через три года возможного прекращения огня на Украине Российская армия будет иметь на вооружении 2500-3000 баллистических ракет "Искандер-М", 1500-2000 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, более тысячи крылатых ракет "Калибр" и 15-20 тысяч ударных беспилотников "Герань"», — пишет издание.

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Автор отметил, что к этому количеству можно добавить около 200 аэробаллистических ракет «Кинжал» и 50 баллистических ракет средней дальности «Орешник».

В апреле 2024 года генконструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин сообщил, что предприятие существенно нарастило выпуск ракет для оперативно-тактических комплексов «Искандер».

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