Зрителей возмутило участие в ремейке «Москва слезам не верит» сбежавшего в США актера

Уехавший в США Андрей Бурковский снялся в новой версии «Москва слезам не верит»

Пользователи обратили внимание на участие уехавшего из России Андрея Бурковского в актерском составе ремейка культового фильма «Москва слезам не верит». Возмущенные комментарии начали появляться в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) после публикации материалов со съемок сериала.

Известно, что сейчас звезда сериалов «Даешь молодежь» и «Кухня» проживает в США, куда уехал несколько лет назад, осудив специальную военную операцию. В последние месяцы актер активно избавлялся от своих активов, оставшихся на территории России. Несмотря на свои взгляды, он продолжает участвовать в популярных кинопроектах. В новой версии фильма «Москва слезам не верит», которая уже подверглась критике, Бурковский сыграл второстепенного персонажа, однако до сих пор значится в анонсах проекта наряду с главными актерами.

Режиссером выступил Жора Крыжовников, автор нашумевшего сериала «Слово пацана», а главные роли в нем исполнили Иван Янковский и Анастасия Талызина.

Ранее стало известно, что Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом. По словам активистов, актер может направлять средства, заработанные в России, на помощь Украине.