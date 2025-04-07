Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:16, 7 апреля 2025Культура

Зрителей возмутило участие в ремейке «Москва слезам не верит» сбежавшего в США актера

Уехавший в США Андрей Бурковский снялся в новой версии «Москва слезам не верит»
Андрей Шеньшаков

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Пользователи обратили внимание на участие уехавшего из России Андрея Бурковского в актерском составе ремейка культового фильма «Москва слезам не верит». Возмущенные комментарии начали появляться в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) после публикации материалов со съемок сериала.

Известно, что сейчас звезда сериалов «Даешь молодежь» и «Кухня» проживает в США, куда уехал несколько лет назад, осудив специальную военную операцию. В последние месяцы актер активно избавлялся от своих активов, оставшихся на территории России. Несмотря на свои взгляды, он продолжает участвовать в популярных кинопроектах. В новой версии фильма «Москва слезам не верит», которая уже подверглась критике, Бурковский сыграл второстепенного персонажа, однако до сих пор значится в анонсах проекта наряду с главными актерами.

Режиссером выступил Жора Крыжовников, автор нашумевшего сериала «Слово пацана», а главные роли в нем исполнили Иван Янковский и Анастасия Талызина.

Ранее стало известно, что Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом. По словам активистов, актер может направлять средства, заработанные в России, на помощь Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Путин поздравил Овечкина со снайперским рекордом НХЛ

    Названа причина скандала с секретным чатом Белого дома

    В Подмосковье школьник захотел пройти испытание из известного сериала и проткнул себе ногу

    В Киеве оценили возможность возвращения украинцев из-за рубежа

    Главврач российской больницы задержан за взятки в размере более миллиона рублей

    Россиян с мерзнущими руками предупредили об опасности серьезных заболеваний

    Избыток популярного витамина оказался опасен для нервной системы

    Названа цена энергетической свободы Европы от России

    SpaceX, ULA и Blue Origin выиграли контракты на 54 военных запуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше