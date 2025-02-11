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20:02, 11 февраля 2025Культура

Сбежавшую из России звезду «Даешь молодежь» потребовали признать иноагентом

Уехавшего из России актера Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уехавшего в США актера Андрея Бурковского, известного по роли в проекте «Даешь молодежь», проверят на иностранное влияние. Об этом директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов заявил в интервью порталу «Абзац».

По информации источника, соответствующее обращение уже направлено в Министерство юстиции России.

«Постоянно проживает в США, проводит занятия по актерскому мастерству в Нью-Йорке, продолжает выступать в местных театрах. Также Бурковский сыграл в спектакле Молочникова, который извинялся перед жителями Украины после начала СВО», — сообщил Солдатов.

Известно, что в последние годы Андрей постоянно возвращался в Россию, снимался в кино. По словам Солдатова, нельзя исключать, что заработанные тут средства направлялись артистом на финансирование ВСУ.

Ранее стало известно, что глава «Ветеранов России» Резяпов призвал признать Алексея Кортнева иноагентом.

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