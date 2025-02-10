Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:59, 10 февраля 2025Культура

Известного музыканта потребовали признать иноагентом

Глава «Ветеранов России» Резяпов призвал признать Алексея Кортнева иноагентом
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал проверить музыканта Алексея Кортнева на иностранное влияние. Об этом он сообщил порталу News.ru.

По информации источника, соответствующие обращения были направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции России. По мнению Резяпова, вокалист группы «Несчастный случай» негативно высказывался о специальной военной операции (СВО), покинул страну, а затем вернулся с желанием зарабатывать деньги на концертах.

«Кортнев покинул страну после негативных высказываний об СВО, а теперь вновь в России. Сейчас он пытается наладить свой бизнес в России, а до СВО активно участвовал в акциях с Алексеем Навальным, открыто осуждал политику России», — заявил Ильдар.

Также он отметил, что певец называл СВО «имперскими амбициями», считая, что Россия «отгородилась глухой стеной» от цивилизации.

Ранее стало известно, что осудивший СВО Алексей Кортнев решил заработать на корпоративах в России. Музыкант рассчитывает получать за выступления на корпоративах 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      В ЕС разрешили использовать порошок из мучного жука в продуктах

      Зеленского предупредили о риске оказаться за решеткой

      Лавров высказался о готовности России к переговорам по Украине

      В Европе остались недовольны требованием Трампа к Украине

      Пропавшая 13-летняя девочка внезапно нашлась спустя 20 лет. Почему ей не поверили, а родные сестры отказались ее признавать?

      Назван неожиданный способ укрепить здоровье сердца

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше