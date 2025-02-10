Известного музыканта потребовали признать иноагентом

Глава «Ветеранов России» Резяпов призвал признать Алексея Кортнева иноагентом

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал проверить музыканта Алексея Кортнева на иностранное влияние. Об этом он сообщил порталу News.ru.

По информации источника, соответствующие обращения были направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции России. По мнению Резяпова, вокалист группы «Несчастный случай» негативно высказывался о специальной военной операции (СВО), покинул страну, а затем вернулся с желанием зарабатывать деньги на концертах.

«Кортнев покинул страну после негативных высказываний об СВО, а теперь вновь в России. Сейчас он пытается наладить свой бизнес в России, а до СВО активно участвовал в акциях с Алексеем Навальным, открыто осуждал политику России», — заявил Ильдар.

Также он отметил, что певец называл СВО «имперскими амбициями», считая, что Россия «отгородилась глухой стеной» от цивилизации.

Ранее стало известно, что осудивший СВО Алексей Кортнев решил заработать на корпоративах в России. Музыкант рассчитывает получать за выступления на корпоративах 500 тысяч рублей.