«Арсенал» победил «Реал» в игре 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря двум голам со штрафных

«Арсенал» на своем поле обыграл «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 8 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Деклан Райс, который оба мяча забил прямым ударом со штрафных. Еще один гол забил Микель Мерино.

Ответная встреча пройдет 16 апреля в Мадриде. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне финал пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.