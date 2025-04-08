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09:05, 8 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Больше половины россиян заявили о нехватке денег на путешествия

60 процентов россиян признались в нехватке денег на путешествия
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Больше половины россиян заявили о нехватке денег на путешествия. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Купибилет», результаты которого есть у «Ленты.ру».

Недостаток финансов оказался на первом месте среди причин, по которым люди не путешествуют или путешествуют мало. 60 процентов респондентов признались, что стали бы ездить чаще, если бы зарабатывали больше.

При этом каждый пятый (21 процент) считает, что полноценно путешествовать мешает работа в офисе и переход на удаленку мог бы это исправить.

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Еще 13 процентов хотят работать на себя — тогда можно было бы планировать поездки без привязки к начальству и отпускам в других отделах. При этом только 6 процентов россиян не хотят больше путешествовать, даже если сменят работу.

Самыми свободными среди профессий россияне считают фрилансеров (дизайнеров, копирайтеров, маркетологов), так ответили 22 процента респондентов. На втором месте оказались специалисты IT сферы (18 процентов), на третьем — работники сферы туризма (19 процентов), а также журналисты и блогеры (16 процентов). В списке также названы пилоты и бортпроводники (13 процентов) и предприниматели (11 процентов).

Ранее россияне назвали главное разочарование в путешествиях. Для большинства стоимость поездок оказалась выше, чем они представляли.

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