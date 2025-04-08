Хозяин рассказал о дружбе кота и катающего его на спине пса-алабая

Фермер из Кабардино-Балкарии рассказал о дружбе кота Барсика и пса Айыу

Фермер из Кабардино-Балкарии рассказал о дружбе пса Айыу (Медведя) и кота Барсика. Его слова передает Telegram-канал Baza.

Видео с кабардинским псом-алабаем, катающим на спине кота, стало вирусным около месяца назад и быстро разлетелось по местным пабликам и Telegram-каналам. Как оказалось, оба животных живут на ферме, а их хозяина зовут Иса. Он рассказал, что кот и пес подружились еще девять лет назад. Они познакомились, когда Барсик был еще котенком, а Айыу только исполнился год.

По словам Исы, животные вместе едят и спят. А еще друзья очень любят туристов, которые часто приезжают на ферму. «Они очень любят туристов. Даже бывают такие дни, когда уходят гулять. Все потому, что они их колбасками и конфетками кормят», — рассказал хозяин Барсика и Айыу.

Ранее сообщалось, что в Австралии разлученные лучшие друзья — сорока и бойцовский пес — воссоединились благодаря вмешательству политика. Сороку по имени Молли забрали у семьи после жалобы зоозащитницы.