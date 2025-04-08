Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
22:00 (Мск)
Астон Вилла
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
17:15, 8 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион объяснил феномен Овечкина

Олимпийский чемпион Легков о феномене Овечкина: Он лидер по жизни
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков объяснил феномен российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит Sport24.

«Он лидер по жизни. Во что бы он ни играл, даже на отдыхе, он везде хочет побеждать. Футбол, волейбол — не важно. Такие люди рождаются раз в 100 лет», — рассказал Легков. Лыжник добавил, что пересекался с хоккеистом в отпуске и провел с ним совместную тренировку.

Ранее член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026. По его словам, вероятность этого высока.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Подо льдом Антарктиды нашли опасные озера

    Небензя назвал условие России для серьезного диалога по Украине

    В коллекторе российского города обнаружили останки человека

    Уехавшая в Германию описала отношение немцев к дружбе фразой «для нас это культурный шок»

    Турция отложила приостановку экспорта лимонов

    Ирина Шейк разозлилась из-за поведения российского визажиста

    МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

    Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом

    Трампа уличили в желании раздробить Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше