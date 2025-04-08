Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
22:00 (Мск)
Астон Вилла
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
16:53, 8 апреля 2025Спорт

Оценены шансы Овечкина сыграть за сборную России на Олимпиаде

Член МОК Тарпищев заявил, что Овечкин имеет высокие шансы на участие в Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев оценил шансы нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сыграть за сборную России на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев заявил, что Овечкин имеет высокие шансы на участие в Играх, так как президенты ведущих зимних международных федераций хотят участия России. «Похоже, что будем играть», — подчеркнул он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Овечкин в составе сборной России выступил на 13 чемпионатах мира (три из них выиграл), трех Олимпиадах и двух Кубках мира. Игры 2018 и 2022 годов он пропустил, так как НХЛ отказалась отпустить на турниры своих игроков.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Подо льдом Антарктиды нашли опасные озера

    Небензя назвал условие России для серьезного диалога по Украине

    В коллекторе российского города обнаружили останки человека

    Уехавшая в Германию описала отношение немцев к дружбе фразой «для нас это культурный шок»

    Турция отложила приостановку экспорта лимонов

    Ирина Шейк разозлилась из-за поведения российского визажиста

    МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

    Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом

    Трампа уличили в желании раздробить Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше