Оценены шансы Овечкина сыграть за сборную России на Олимпиаде

Член МОК Тарпищев заявил, что Овечкин имеет высокие шансы на участие в Олимпиаде

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев оценил шансы нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сыграть за сборную России на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев заявил, что Овечкин имеет высокие шансы на участие в Играх, так как президенты ведущих зимних международных федераций хотят участия России. «Похоже, что будем играть», — подчеркнул он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Овечкин в составе сборной России выступил на 13 чемпионатах мира (три из них выиграл), трех Олимпиадах и двух Кубках мира. Игры 2018 и 2022 годов он пропустил, так как НХЛ отказалась отпустить на турниры своих игроков.