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20:17, 8 апреля 2025Спорт

Пожелавший Овечкину оторванных ног украинский вратарь рассказал о злых подростках в России

Украинский хоккеист Эдуард Захарченко рассказал о злых подростках в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко рассказал о периоде жизни в России. Слова уроженца Владивостока приводит Sport24.ua.

По словам голкипера, его бабушка украинка, а отец — дагестанец. На Украину он переехал в возрасте одного года, а в 15 лет вернулся в Россию и жил в Нижнекамске (Республика Татарстан).

«Дети-подростки там — злые. Постоянно называли "хохлом". Мог ли втащить? Да, я сражался. Даже если понимал, что получу в ухо, все равно дрался», — добавил Захарченко.

Ранее Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Он добавил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» не заслуживает восхищения публики.

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