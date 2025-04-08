Пожелавший Овечкину оторванных ног украинский вратарь рассказал о злых подростках в России

Украинский хоккеист Эдуард Захарченко рассказал о злых подростках в России

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко рассказал о периоде жизни в России. Слова уроженца Владивостока приводит Sport24.ua.

По словам голкипера, его бабушка украинка, а отец — дагестанец. На Украину он переехал в возрасте одного года, а в 15 лет вернулся в Россию и жил в Нижнекамске (Республика Татарстан).

«Дети-подростки там — злые. Постоянно называли "хохлом". Мог ли втащить? Да, я сражался. Даже если понимал, что получу в ухо, все равно дрался», — добавил Захарченко.

Ранее Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Он добавил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» не заслуживает восхищения публики.