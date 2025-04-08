Украинский хоккеист пожелал Овечкину оторванных ног

Украинский хоккеист Захарченко пожелал побившему рекорд Овечкину оторванных ног

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Об этом пишет Sport.ru со ссылкой на украинские СМИ.

«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится! Ну или он просто получит травму. Я понимаю — это спорт и спортивное достижение, все классно-круто. Но именно этот человек, лично по моему мнению, не заслуживает восхищения публики», — заявил Захарченко.

Ранее украинский портал Obozrevatel написал, что Овечкин встал на колени перед этническим украинцем Гретцки. Речь идет о видео, на которое попало празднование Овечкиным и другими спортсменами повторения рекорда канадского хоккеиста.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки по этому показателю (894).