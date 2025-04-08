Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка Гагарина

Стали известны все пары команд, которые сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним участников этой стадии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал «Салават Юлаев», 8 апреля обыгравший в седьмом матче серии 1/8 финала «Сибирь» (2:1). Уфимцы в четвертьфинале сыграют с московским «Спартаком».

Кроме того, в 1/4 финала «Локомотив» сыграет с «Авангардом», «Трактор» — с минским «Динамо», а московское «Динамо» — с «Ак Барсом».

Действующим победителем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В нынешнем розыгрыше команда в 1/8 финала уступила «Авангарду».