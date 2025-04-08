Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:33, 8 апреля 2025Наука и техника

Прилеты снарядов ТОС показали вблизи

Удар ТОС по позициям ВСУ сняли на видео с близкого расстояния
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

В сети опубликовали видео, предположительно, удара тяжелых огнеметных систем (ТОС) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик появился в Telegram-канале «НАТОптыш».

Судя по описанию, на видео попали моменты удара 220-миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов. По словам авторов, запись зафиксировала прилет снарядов ТОС по посадкам с боевиками ВСУ на границе Сумской и Белгородской областей.

Журналисты «Российской газеты» уточнили, что кадры были сняты с близкого расстояния, хотя обычно операторы беспилотников записывают подобные атаки издалека, чтобы не потерять боевую машину. Конкретно это видео записал российский дрон, управляемый через оптоволоконный кабель.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что тяжелые огнеметные системы обеспечивают Вооруженным силам России преимущество на поле боя. Он отметил, что российские бойцы используют в зоне специальной военной операции ТОС-1 («Буратино»), Тос-1А («Солнцепек») и ТОС-2 («Тосочка»).

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. На Украине считают, что это может кардинально изменить ход конфликта

    Жители одного города потеряли сон из-за загадочного серного смрада

    Раскрыты планы США по переговорам с Ираном

    В двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

    В МИД прокомментировали перспективу заключения мирного договора с Японией

    В России мужчину приговорили к 18 годам за участие в террористическом сообществе

    Стрельбу и массовый таран машин на свадьбе в кавказском регионе России сняли на видео

    Барбер устроил 52-часовой марафон стрижек и установил рекорд в России

    40-летняя певица Акула снялась в откровенном платье без бюстгальтера

    В Подмосковье хорек застрял в вентиляции квартиры и был спасен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше