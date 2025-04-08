Трамп отреагировал на рекорд Овечкина по числу голов в НХЛ

Трамп назвал Овечкина великим после его рекорда по голам в НХЛ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал россиянина великим. В январе этого года Трамп дважды говорил об Овечкине аналогичным образом на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона».

Ранее Овечкина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Молодец. Наш парень, русский человек», — заявил политик.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».