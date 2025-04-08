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19:31, 8 апреля 2025Экономика

Уехавший из России популярный блогер пожаловался на дома в США

Живущий в США Илья Мэддисон раскритиковал отделку жилья в Штатах
Мария Черкасова

Фото: IMAGO / Zoonar.com / MARY SALEN / Globallookpress.com

Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) пожаловался на плохую отделку в дорогих американских квартирах. Об этом блогер рассказал в онлайн-трансляции, отрывок из которой вышел на YouTube.

В ролике блогер комментирует покупку жилья в Нью-Йорке. По его словам, в Америке даже в дорогих квартирах (за 20 или 30 миллионов долларов) «самая *** [ужасная] отделка и самая *** [ужасная] мебель». «Хата стоит 10 [миллионов долларов], при этом лежит ламинат и софа, на которой бомжи спали», — сказал Мэддисон. Он также сравнил эти квартиры с жильем в похожем ценовом сегменте в Москве — там, по словам стримера, всегда будет отделка элитными материалами, а также дорогая мебель.

«Я приглашаю в деревню к моей бабушке, там примерно такой же стол и стул», — прокомментировал он рабочее место на балконе в американской квартире.

Также Илья Мэддисон заявил, что в Америке очень высокие налоги на недвижимость.

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