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08:13, 8 апреля 2025Экономика

В России арестовали имущество экс-владельцев Raven Russia

РИА: В Москве арестовали активы экс-владельцев Raven Russia по иску прокуратуры
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также петербургского ООО «Первомайская заря» и эмиратской Dorfin Holdings Limited арестовали по иску Генеральной прокуратуры. О соответствующем решении Арбитражного суда Москвы сообщает РИА Новости.

Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры, ответчиками по которому помимо Богородова и Шувалова проходят восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Для обеспечения иска суд арестовал все движимое имущество, в том числе деньги на счетах в банках, недвижимость и доли в уставных капиталах компаний Богородова и Шувалова. Также арест наложили на доли в уставном капитале ООО «Первомайская заря» и имущество компании, а также на все активы Dorfin Holdings Limited — кроме денег для расчетов с контрагентами, выплаты налогов и кредитов.

В состав Raven Russia входят АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия» и другие компании, расположенные в различных российских регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Отмечается, что гонконгская Raven Property Group Limited, приобретая российские предприятия, систематически нарушала закон о порядке осуществления иностранных инвестиций и не обращала внимания на обязательное уведомление и получение согласия кабмина на приобретение контроля над стратегическими активами.

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В рамках другого дела 31 января московский арбитраж передал под управление Росимущества 16 складских комплексов в разных частях России, которыми ранее владела Raven Russia. Как отмечают источники, дело слушалось в закрытом режиме и предположительно было обращено судом к немедленному исполнению — в течение месяца большая часть (девять из шестнадцати объектов) перешли в собственность РФ.

В Генпрокуратуре ранее заявили, что британская Raven фактически «отказалась от законопослушной экономической деятельности», продолжая переводить свои активы в РФ на общую сумму более чем три миллиарда рублей за границу. Кроме того, в марте 2022-го ее руководство решило скрыть свою принадлежность к Великобритании, формально изменив структуру владения ГК «Рейвен Раша». Для этого была создана «видимость перевода организации в дружественную для Российской Федерации юрисдикцию — ОАЭ», сохранив полный контроль над стратегическими предприятиями в РФ.

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