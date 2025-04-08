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20:30, 8 апреля 2025Россия

В российском регионе сообщили о пострадавшем при ударе украинских военных

Белгородский глава Гладков: При ударе украинских военных пострадал один мирный
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области при ударе украинских военных по участку автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, все произошло в Яковлевском округе Белгородской области. Удар пришелся по автомобилю россиянина.

Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с множественными осколочными ранениями лица и шеи. В состоянии средней степени тяжести сейчас он находится в областной клинической больнице.

«Вся необходимая помощь оказывается. Поврежден легковой автомобиль», — добавил Гладков.

Ранее во вторник, 8 апреля, два мирных жителя Белгородской области пострадали при очередной атаке ВСУ. Гладков тогда сообщил, что под удар украинских военных попала Красная Яруга — административный центр одного из приграничных районов. Там беспилотник поразил автомобиль, в котором находилась семейная пара.

Белгородская область постоянно подвергается атакам со стороны Украины. 8 апреля еще двое жителей региона были ранены. По словам Гладкова, это произошло в ходе боевых действий — на каком именно участке, глава региона не уточнил.

7 апреля один житель Белгородчины был ранен при ударе украинского беспилотника. Им оказался 16-летний подросток.

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