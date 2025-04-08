В США рассказали о российском «поддельном» истребителе-невидимке

19FortyFive: Российский Су-75 — поддельный истребитель-невидимка

Российский Су-75, также известный как легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate, можно считать «поддельным» истребителем-невидимкой до тех пор, пока он не совершит свой первый полет. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

Автор Брент Иствуд пишет, что Су-75 «не такой уж и плохой самолет-невидимка на бумаге»: его максимальная скорость 1,8 числа Маха, дальность полета — 1900 миль, стоимость — около 30 миллионов долларов.

«У русских могут быть макеты и прототипы для показа на авиавыставках, но все это может быть дымом и зеркалами. Кто захочет размещать большой и дорогой заказ, если этот самолет не дойдет до серийного производства?» — задается вопросом обозреватель, замечая, что пока Су-75 «находится в фазе ожидания и проигрывает на шахматной доске».

В феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания продвигает ЛТС в том числе в страны Ближнего Востока.

Су-75 госкорпорация «Ростех» представила в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в июле 2021-го.