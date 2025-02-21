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19:53, 21 февраля 2025Наука и техника

«Рособоронэкспорт» рассказал о продвижении Checkmate

«Рособоронэкспорт» продвигает легкий самолет Checkmate в страны Ближнего Востока
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

«Рособоронэкспорт» продвигает легкий тактический самолет (ЛТС) пятого поколения Checkmate в том числе в страны Ближнего Востока. Об этом генеральный директор компании Александр Михеев сообщил РИА Новости.

«"Рособоронэкспорт" продолжает работу по продвижению легкого тактического самолета Checkmate в том числе в странах Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства. Мы проводим с ними консультации по облику и техническим характеристикам такого самолета нового поколения, в создании которого они хотели бы принимать участие», — сказал он на полях международной выставки IDEX 2025 в ОАЭ.

Михеев отметил, что в ходе консультаций стороны обсуждают возможности совместной разработки и интеграции современных бортовых систем, авионики и средств поражения иностранного производства.

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21 марта 2023

Checkmate (Су-75) впервые представили на авиасалоне МАКС-2021, а зарубежная презентация однодвигательного самолета состоялась на Dubai Airshow 2021.

В ноябре 2024 года генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков сообщил, что агрегаты для перспективного Су-75 находятся в высокой стадии проработки.

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