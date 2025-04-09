Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 9 апреля 2025Из жизни

42-летняя учительница призналась в сексе с учеником в своем кабинете

WXIX-TV: В США учительница из Огайо призналась в совращении школьника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В США учительница из штата Огайо призналась в совращении ученика. Об этом сообщает WXIX-TV.

42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия города Спригфилд. С пострадавшим она начала заниматься осенью 2023 года, так как у него были проблемы с успеваемостью. Через некоторое время они стали встречаться вне школы. Следствие установило, что Натли отправляла школьнику свои фотографии в обнаженном виде и текстовые сообщения сексуального характера. У учительницы и ученика были «многочисленные встречи и сексуальные отношения» осенью 2023-го. Как минимум один раз Натли занялась сексом с подростком в своем кабинете в школе.

В понедельник, 7 апреля, женщина признала себя виновной по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Изначально ей было предъявлено шесть обвинений в изнасиловании.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Натли уволили из школы в октябре 2024 года. В данный момент она находится на свободе. Окончательный приговор по ее делу будет вынесен 10 июня.

Ранее сотрудницу школьной столовой из американского штата Алабама арестовали за совращение школьника. Женщина призналась, что дважды занималась сексом с подростком.

    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп прокомментировал информацию о китайцах в плену ВСУ

    В России задались вопросом из-за амбициозной цели Европы

    В Белом доме напомнили о «щедрости» Трампа

    В двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

    ЕС и Британию обвинили в финансировании терроризма на Украине

    Лавров сравнил лидеров Европы с крысами

    В Грузии отключилось электричество

    Раскрыт главный страх Зеленского

    42-летняя учительница призналась в сексе с учеником в своем кабинете

    В США разочаровались в истребителе F/A-XX

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше