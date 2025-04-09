42-летняя учительница призналась в сексе с учеником в своем кабинете

WXIX-TV: В США учительница из Огайо призналась в совращении школьника

В США учительница из штата Огайо призналась в совращении ученика. Об этом сообщает WXIX-TV.

42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия города Спригфилд. С пострадавшим она начала заниматься осенью 2023 года, так как у него были проблемы с успеваемостью. Через некоторое время они стали встречаться вне школы. Следствие установило, что Натли отправляла школьнику свои фотографии в обнаженном виде и текстовые сообщения сексуального характера. У учительницы и ученика были «многочисленные встречи и сексуальные отношения» осенью 2023-го. Как минимум один раз Натли занялась сексом с подростком в своем кабинете в школе.

В понедельник, 7 апреля, женщина признала себя виновной по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Изначально ей было предъявлено шесть обвинений в изнасиловании.

Натли уволили из школы в октябре 2024 года. В данный момент она находится на свободе. Окончательный приговор по ее делу будет вынесен 10 июня.

Ранее сотрудницу школьной столовой из американского штата Алабама арестовали за совращение школьника. Женщина призналась, что дважды занималась сексом с подростком.

