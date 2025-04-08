Сотрудница школьной столовой дважды занялась сексом с учеником у себя дома

Daily Mail: В США сотрудница школьной столовой из Алабамы совратила ученика

В США сотрудницу школьной столовой из штата Алабама арестовали за совращение школьника. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Николь Виггинтон, которая работала в школе города Роджерсвилл, попала за решетку в начале апреля. Женщина призналась, что как минимум дважды занялась сексом с учеником.

Известно, что в обоих случаях Виггинтон отвезла школьника к себе домой. Также сообщается, что сотрудница столовой замужем и у нее есть дети. Возраст пострадавшего не разглашается, однако известно, что ему не менее 16 лет.

Виггинтон находится в тюрьме округа Лодердейл, ей назначен залог в 100 тысяч долларов (8,6 миллиона рублей).

Ранее полиция американского штата Иллинойс выложила в сеть запись задержания учительницы, которая изнасиловала 15-летнего школьника. В кадр попал момент, когда женщина расплакалась в автомобиле патрульных.