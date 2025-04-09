Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Астон Вилла
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
11:42, 9 апреля 2025Спорт

Анчелотти оценил шансы «Реала» на камбэк после разгромного поражения от «Арсенала» в ЛЧ

Анчелотти о камбэке «Реала» после поражения от «Арсенала»: Это очень сложно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez Livepic / Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы команды совершить камбэк в противостоянии с лондонским «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По мнению специалиста, это будет очень сложно. «Но мы должны стараться», — добавил итальянец.

Он также объяснил разгромное поражение его команды от англичан. «В течение часа все было в порядке, а затем мы поплатились, пропустив со стандартов. Команда упала духом», — заявил тренер.

8 апреля «Арсенал» на своем поле разгромил «Реал» со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 16 апреля в Мадриде.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    В Подмосковье выросли 30-сантиметровые апрельские сугробы

    Банк России указал на распространенную ошибку инвесторов

    Звездный хирург Хайдаров обеднел на 70 миллионов рублей после скандалов

    Развеян миф о вымирании динозавров

    Бывший вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия

    Военный раскрыл подробности о пропавшей в Белгородской области бригаде ВСУ

    В российском регионе стало больше пустынь

    ЦБ Индии снизил ключевую ставку второй раз подряд

    Серийный скотокрад спрятался от полиции в канализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше