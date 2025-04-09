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18:00, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали Украину балластом для Трампа

Myśl Polska: Украина стала для Трампа балластом, от которого нужно избавиться
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Польский обозреватель Эугениуш Зинкевич назвал Украину балластом для президента США Дональда Трампа. Такое мнение он выразил в статье на сайте издания Myśl Polska.

«Трамп определил новые приоритеты американской геополитики. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», — написал Зинкевич.

По словам западного обозревателя, Трамп хочет, чтобы украинской проблемой занимались страны ЕС, в частности, Франция, Великобритания и Польша.

Ранее британская газета Daily Telegraph предупредила Украину о возможном ультиматуме со стороны США. Уточнялось, что Вашингтон может пригрозить Киеву лишением разведывательной и логистической поддержки.

Перед этим немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в статье для газеты Berliner Zeitung сделал резкое заявление о Евросоюзе (ЕС) и Украине. Он сообщил, что ЕС делает все, чтобы сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.

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