На Западе назвали Украину балластом для Трампа

Myśl Polska: Украина стала для Трампа балластом, от которого нужно избавиться

Польский обозреватель Эугениуш Зинкевич назвал Украину балластом для президента США Дональда Трампа. Такое мнение он выразил в статье на сайте издания Myśl Polska.

«Трамп определил новые приоритеты американской геополитики. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», — написал Зинкевич.

По словам западного обозревателя, Трамп хочет, чтобы украинской проблемой занимались страны ЕС, в частности, Франция, Великобритания и Польша.

Ранее британская газета Daily Telegraph предупредила Украину о возможном ультиматуме со стороны США. Уточнялось, что Вашингтон может пригрозить Киеву лишением разведывательной и логистической поддержки.

Перед этим немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в статье для газеты Berliner Zeitung сделал резкое заявление о Евросоюзе (ЕС) и Украине. Он сообщил, что ЕС делает все, чтобы сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.