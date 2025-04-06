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11:48, 6 апреля 2025Интернет и СМИ

В Германии сделали резкое заявление о Евросоюзе и конфликте на Украине

BZ: ЕС делает все, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) делает все, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Резкое заявление о сложившейся ситуации сделал немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в своей статье для газеты Berliner Zeitung (BZ).

По его словам, на фоне переговоров о прекращении огня разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, однако Евросоюз «чинит препятствия мирному процессу везде, где только может». Шайдлер считает, что заявления европейских политиков о том что Украина должна победить, только обостряют обстановку. «Они не только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений (...) но и срывают текущие переговоры», — подчеркнул он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что для прекращения военных действий на Украине необходимо усилить военную поддержку Киева. Она отметила, что недавно Франция объявила о дополнительном пакете военной помощи Киеву в размере двух миллиардов евро. Кроме того, о готовности выделить до 12 миллиардов евро сообщали в Германии.

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