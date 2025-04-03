Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:36, 3 апреля 2025Мир

В ЕС назвали способ для прекращения военных действий на Украине

Каллас: Для прекращения военных действий ЕС надо усилить военную поддержку Киева
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luis Soto / Globallookpress.com

Для прекращения военных действий на Украине Европейский союз (ЕС) должен усилить военную поддержку Киева. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает «Интерфакс».

«Мы все согласны с этим. И я рада видеть, что по итогу наших продолжающихся обсуждений несколько государств — членов Европейского союза в последние дни взяли на себя новые обязательства», — сообщила европолитик журналистам после неформального совещания глав Минобороны некоторых стран ЕС в Варшаве.

Она добавила, что недавно Париж объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву в размере двух миллиардов евро. ФРГ готова выделить до 12 миллиардов евро в ближайшем будущем, а Швеция — 1,4 миллиарда евро военной помощи Украине. Также Каллас подчеркнула, что в 2025 году Евросоюз приложит все усилия для передачи Киеву двух миллионов артиллерийских снарядов.

По ее словам, это вполне «реалистичный и достижимый» план, который можно будет выполнить совместными усилиями европейских союзников.

Ранее Кая Каллас призвала ЕС снизить зависимость от военного оборудования из США. Она заметила, что Европа должна научиться производить все необходимые боеприпасы и технику самостоятельно.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    «Не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» Россияне внезапно полюбили Белоруссию из-за казино и низких цен. Как она заменила им Европу?

    Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий

    Врачи рассказали о самых страшных словах пациентов

    Российская порнозвезда назвала минус Дубая

    Дочь Любови Успенской снялась в боди у шеста

    В ООН высказались об аресте главы Гагаузии

    Нетаньяху и Орбан вместе поговорили с Трампом

    Шаляпин заявил о любви к государству и ежедневных новых романах

    Названы лучшие способы подготовить дачу к продаже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше