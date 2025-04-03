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13:37, 3 апреля 2025Мир

В ЕС обеспокоились зависимостью от США в сфере обороны

Каллас: ЕС необходимо снизить зависимость от военного оборудования из США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС необходимо снизить зависимость от американского военного оборудования. Ее заявление, сделанное в преддверии встречи министров обороны стран ЕС в Варшаве, передает агентство Bloomberg.

«Сейчас мы закупаем много у американцев, но нам нужно диверсифицировать наше портфолио, чтобы иметь возможность производить все необходимые нам боеприпасы и оборудование здесь», — отметила евродипломат.

Каллас также прокомментировала инициативу о поставке Евросоюзом двух миллионов артиллерийских снарядов на Украину в этом году. По ее словам, к настоящему моменту ЕС уже взял на себя обязательства по поставке «более 50 процентов от необходимого». Она добавила, что эта поддержка необходима для укрепления позиций Киева на мирных переговорах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире» объявленные США пошлины на импорт товаров из 185 стран. По ее словам, в ЕС готовы на них отреагировать и уже согласовали первый пакет ответных мер.

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