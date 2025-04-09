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13:52, 9 апреля 2025Спорт

Черчесов назвал любимого вратаря

Станислав Черчесов назвал Рината Дасаева любимым вратарем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ринат Дасаев

Ринат Дасаев. Фото: Федор Успенский / Спорт-Экспресс / ТАСС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал любимого вратаря. Об этом сообщает «Чемпионат».

«По большому счету — Ринат Дасаев. Потому что я долгое время с ним играл и многому у него научился», — заявил Черчесов.

Он также затруднился назвать лучшего голкипера на данный момент. «Надо дождаться конца сезона, чтобы вратари показали результат и свою стабильность», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что Черчесову предложили возглавить футбольный клуб «Ростов». Специалист не дал окончательного ответа.

Вместе с Дасаевым Черчесов выступал на позиции вратаря за московский «Спартак» с 1984 по 1987 год. В 1988-м Дасаева признали лучшим вратарем мира по версии IFFHS.

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