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09:55, 9 апреля 2025Спорт

Датский партнер Овечкина по «Вашингтону» захотел увидеть сборную России на Олимпиаде-2026

Датский хоккеист «Кэпиталс» Ларс Эллер выступил за участие России в ОИ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры
Ларс Эллер

Ларс Эллер. Фото: Perry Nelson / Imagn Images / Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной Дании Ларс Эллер высказался о возможном участии российской национальной команды в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Партнер Александра Овечкина отметил, что выступает за участие россиян в турнире. «Надеюсь, в какой-то момент мы увидим всех лучших хоккеистов планеты играющими на Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупнейших турнирах. А значит, там будет и Россия», — заявил Эллер.

22 марта в Международной федерации хоккея (IIHF) назвали срок принятия решения по участию сборной России в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Там заявили, что вопрос решится в апреле.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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