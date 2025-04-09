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03:31, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

86-летняя пенсионерка одним словом ответила на вопрос об оккупации Суджи

Пенсионерка из Суджи рассказала, что решилась на эвакуацию из-за голода
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Сотак / Коммерсантъ

86-летняя пенсионерка, отказывавшаяся покидать Суджу Курской области после освобождения города от Вооруженных сил Украины (ВСУ), одним словом объяснила, почему все же решилась на эвакуацию. Об этом «Ленте.ру» рассказал внук женщины Антон.

По его словам, пожилая женщина приехала из освобожденного города очень голодной. «Бабушка молодец, в свои 86 лет она борец. Сначала боялась уезжать, я спросил, почему в итоге решилась, на что она ответила: "Голод"», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что в Судже не было воды и отопления, поэтому местным жителям во время оккупации приходилось готовить еду на костре. Некоторым россиянам воду привозили бойцы ВСУ, а у кого-то была водопроводная колонка. Также у людей оставались домашние животные и заготовки в погребах.

Ранее другая эвакуированная из Суджанского района пожилая россиянка рассказала, что во время захвата территорий ВСУ холод и голод стали причиной, почему некоторых ее односельчан не смогли спасти.

Еще одна женщина, пережившая оккупацию села Заолешенки, поделилась, что мирные жители за пять месяцев похудели минимум на 10 килограммов. По словам россиянки, рыбу, мясо, молоко и хлеб она все это время не ела. А когда пищу с трудом удавалось достать, продукты негде было хранить.

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