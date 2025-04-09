Киев выплатит 10 миллиардов долларов семьям воевавших под Курском военных ВСУ

Киев потратит более 10 миллиардов долларов на выплаты семьям погибших и раненым солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшим в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке российских войск «Север».

Он сообщил, что по подтвержденным данным, за время операции в Курской области погибли 22 500 военнослужащих ВСУ, еще 55 000 получили ранения или стали инвалидами. Источник агентства добавил, что на выплаты семьям погибших было направлено 8,65 миллиардов долларов, а на компенсации раненым 1,59 миллиарда долларов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала возмездие за преступления ВСУ в Курской области. По словам представителя МИД РФ, российская сторона намерена установить всех виновных, чтобы они понесли наказание.

До этого стало известно, что украинские войска за восемь месяцев оккупации села Гуево в Курской области привезли жителям медикаменты всего один раз. Жительница населенного пункта Елена Брахнова рассказала, что лекарства, как объяснили бойцы ВСУ, рецептурные и дорогие, и их надо заказывать из Киева.