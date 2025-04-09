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16:00, 9 апреля 2025Мир

Захарова пообещала возмездие за преступления ВСУ в Курской области

Захарова: Западу не скрыть преступления ВСУ в Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Западу не скрыть преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, возмездие настанет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Обещания дипломата прозвучали в ходе видеоконференции, посвященной выпуску доклада о преступлениях ВСУ в Курской области. «Важно, чтобы ничего не было упущено, должна вестись системная работа, несмотря на все попытки, как мы это отмечаем, на Западе замотать, замолчать эту тему», — сказала Захарова

По словам представителя МИД РФ, российская сторона намерена установить всех виновных, чтобы они понесли наказание.

Ранее Захарова прокомментировала, слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о выполнении ВСУ своих задач в Курской области. По ее мнению, политик таким образом признал, что цели состояли в убийстве мирных граждан и сдаче собственных военных.

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