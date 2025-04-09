ВСУ за восемь месяцев оккупации курского села привезли лекарства только один раз

ТАСС: ВСУ за восемь месяцев оккупации Гуево привезли лекарства один раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за восемь месяцев оккупации села Гуево в Курской области привезли жителям медикаменты всего один раз. Об этом сообщила жительница населенного пункта Елена Брахнова, ее слова приводит ТАСС.

«Мы просили лекарства. Один раз они привезли маме упаковку таблеток, 100 таблеток. И сказали: извините, мы не можем больше вам эти таблетки привезти», — сказала женщина.

По ее словам, лекарства, как объяснили бойцы ВСУ, рецептурные и дорогие, и их надо заказывать из Киева. Медикаменты также выдали сельскому фельдшеру, который помогал мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ.

Россия вернула населенный пункт Гуево Курской области под свой контроль во вторник, 8 апреля. В сети опубликовали кадры из освобожденного Гуево. Одна из эвакуированных из Гуево жительниц рассказала, что бойцы ВСУ выносили из домов даже батареи.