Американская телезвезда Ким Кардашьян спровоцировала слухи о новом романе. Соответствующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница поделилась снимками с мероприятия, которое было организовано в честь открытия первого магазина Skims в Лос-Анджелесе. Так, она показала фанатам кадры, сделанные в фотобудке. На них бизнесвумен запечатлена вместе с мужчиной.

Поклонники предположили, что Кардашьян закрутила роман с известным звездным фотографом Мертом Аласом. «Здесь много детективов. Скажите, что это за мужчина?», «Кто этот мужчина?», «Ким, он хороший человек?», «Поздравляю тебя!», «Это не новый возлюбленный Ким, а ее друг», — делились они своими мнениями в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снялась без трусов на фоне заявлений рэпера Канье Уэста о расставании с женой, дизайнером Бьянкой Цензори.