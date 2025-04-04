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10:13, 4 апреля 2025Ценности

Ким Кардашьян снялась без трусов на фоне заявлений Канье Уэста о расставании с женой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде на фоне заявлений рэпера Канье Уэста о расставании с женой, дизайнером Бьянкой Цензори. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Основательница бренда Skims поделилась снимками из гардеробной. Так, на размещенных кадрах она сидела на полу, согнув ноги в коленях. Предпринимательница позировала перед камерой в меховом кроп-топе и без трусов.

Пользователи сети, в свою очередь, принялись шутить над внешним видом Кардашьян в комментариях под постом. «Это напоминает мне другую женщину, но я не буду произносить ее имя», «Живот болит от смеха», «Боже, повзрослей уже», «Ким, ты готова?», «Вслед за Бьянкой», — иронизировали они.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст записал песню под названием BIANCA и представил ее в новом альбом. В ней рэпер признался, что возлюбленная ушла от него из-за панических атак, которые начались у нее на фоне его жестких высказываний в соцсетях.

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