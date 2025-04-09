Михаил Ефремов вернулся домой после освобождения из колонии

Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов приехал по месту прописки в Москве

Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Вышедший из тюрьмы артист, который тайно покинул исправительное учреждение ночью, до приезда журналистов, вернулся в свою квартиру в Москве. Около дома его встретила толпа журналистов, которую пришлось выгонять из подъезда дочери Ефремова Вере.

Ранее стало известно, что Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии. Он заявил, что чувствует себя плохо и пока не готов давать интервью.