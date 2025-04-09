Осужденный российский экс-банкир стал подозреваемым по новому делу

Экс-владелец банка «Югра» Хотин стал подозреваемым по новому уголовному делу

Осужденный бывший владелец лишившегося лицензии банка «Югра» Алексей Хотин стал подозреваемым по новому уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от Мещанского суда Москвы.

По данным агентства, он стал подозреваемым по новому делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие отправило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2024 года Коптевский суд взыскал с Хотина более 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка.

В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, после чего приставы подали к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве. В рамках решений по заявлениям были изъяты в пользу государства здание отеля Four Seasons напротив Кремля, бизнес-центр «Агат» и другие объекты недвижимости.