Овечкин объяснил свое обращение к русским после рекордной шайбы

Овечкин объяснил любовью свое обращение к русским после рекордной шайбы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил свое обращение к русским после рекордной шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) их любовью к нему. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«[Обращался] ко всем болельщикам, всем моим друзьям в России, потому что это мировая история. Все за меня болели, все переживали, поэтому мы это все вместе сделали. Без любви это было бы тяжело сделать», — сказал спортсмен.

6 апреля Овечкин побил державшийся почти 26 лет рекорд Уэйна Греткци по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забросил 895-ю шайбу.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ. Он назвал хоккеиста великим.