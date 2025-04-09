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19:34, 9 апреля 2025Спорт

Овечкин повторил празднование рекорда перед 895 школьниками

Овечкин повторил празднование рекорда на тренировке перед 895 школьниками
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» провел тренировку, на которую пригласил школьников. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X.

Дети пришли на трибуны с плакатами, посвященными снайперскому рекорду российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Мероприятие посетили 895 школьников — по числу заброшенных форвардом шайб. Во время тренировки Овечкин повторил празднование рекорда, прокатившись по льду на животе, что вызвало овации.

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6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.

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