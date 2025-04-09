Овечкин повторил празднование рекорда перед 895 школьниками

Овечкин повторил празднование рекорда на тренировке перед 895 школьниками

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» провел тренировку, на которую пригласил школьников. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X.

Дети пришли на трибуны с плакатами, посвященными снайперскому рекорду российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Мероприятие посетили 895 школьников — по числу заброшенных форвардом шайб. Во время тренировки Овечкин повторил празднование рекорда, прокатившись по льду на животе, что вызвало овации.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.