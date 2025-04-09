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08:15, 9 апреля 2025Россия

Появились подробности о застрявшем в бельевых веревках многоквартирного дома в Аксае дроне

SHOT: В Аксае в бельевых веревках жилого дома застрял дрон-камикадзе ВСУ R15

Фото: Telegram-канал Shot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на Ростовскую область использовали беспилотник-камикадзе R15 собственного производства — именно он застрял в бельевых веревках многоквартирного дома в Аксае. Подробности об этом приводит Telegram-канал Shot.

Такой беспилотник, как уточняет канал, способен запускаться с помощью катапульты и может лететь на расстояние до 700 километров. Его боевая нагрузка составляет до трех килограммов пластида.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область в ночь на вторник, 9 апреля. В результате дрон самолетного типа застрял в бельевых веревках многоквартирного дома, никто не пострадал. Десятки людей эвакуировали из дома на улице Платова, так как существует угроза взрыва летательного аппарата.

По информации Минобороны, в ночь на 9 апреля ВСУ выпустили по России 158 беспилотников, 29 из которых перехватили над Ростовской областью. Под удар также попали Краснодарский край, Северная Осетия, Воронежская , Курская, Белгородская, Пензенская, Орловская и Саратовская области, а также Крым и Ставропольский край.

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