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20:12, 9 апреля 2025Из жизни

Пожилого мужчину арестовали за содержание семи тигров «для эмоциональной поддержки»

У 71-летнего жителя США конфисковали семь взрослых тигров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В США у пенсионера конфисковали взрослых тигров, которых он держал дома для «для эмоциональной поддержки». Об этом сообщает KTLA.

71-летний Карл Митчелл, житель города Парумп, штат Невада, был арестован из-за того, что на протяжении нескольких лет держал у себя дома семь тигров, не имея лицензии на содержание экзотических животных. В соцсетях время от времени появлялись кадры, на которых люди гладили хищников и играли с ними. Расследование в отношении пенсионера началось несколько месяцев назад.

Когда полицейские пришли к нему с рейдом, он сообщил, что тигры — это его животные «для эмоциональной поддержки». Пожилой мужчина отказался добровольно передать правоохранителям ключи от клеток, чтобы ветеринар смог осмотреть животных. Митчелл также заявил, что не считает себя виновным и что он приютил тигров из зоопарка.

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По его словам, звери раньше принадлежали владельцу зоопарка в Оклахоме Джозефу Мальдонадо, известному как Джо Экзотик. Его осудили в 2019 году за жестокое обращение с животными и расправу над людьми.

Ранее сообщалось, что китайский зоопарк в провинции Сычуань решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда. Его представители объяснили, что изменение рациона может навредить старому животному.

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