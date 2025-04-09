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15:49, 9 апреля 2025Спорт

Пропустивший рекордную шайбу Овечкина вратарь раскрыл обстоятельства гола

Сорокин о пропущенном от Овечкина рекордном голе: Не видел шайбу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Roberts-Imagn Images / Reuters

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин на канале FONBET в YouTube раскрыл обстоятельства пропущенного гола от соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс» в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратарь отметил, что во время броска форварда ему перекрывали обзор трое хоккеистов. «Я не видел шайбу. Я видел только, когда она из сетки вылетела и Овечкин в прыжке нырнул по синей линии», — заявил Сорокин.

Овечкин поразил ворота Сорокина 6 апреля, «Айлендерс» одержали победу со счетом 4:1. Гол стал для форварда «Кэпиталс» 895-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин обошел рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Ранее рекордный гол оценил Овечкин. По словам 39-летнего игрока, шайба получилась красивой.

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