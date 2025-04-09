Россиянка обматерила и обмазала кремом для рук попутчика в самолете

Пассажирка рейса из Москвы в Уфу обматерила и обмазала кремом для рук попутчика

Пассажирка рейса из Москвы в Уфу обматерила и обмазала кремом для рук попутчика, который не дал ей выпить пива во время полета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на борту Boeing 737-800 в среду, 9 апреля. Вскоре после посадки 29-летняя Евгения П. открыла банку с пенным напитком и собиралась его употребить, а ее сосед пожаловался на это бортпроводникам.

Тогда члены экипажа объяснили россиянке, что распитие алкоголя на борту запрещено, но та отказывалась с ними соглашаться. Сначала она попросила высадить ее из самолета, но когда поняла, что деньги за билет ей не вернут, все-таки заняла свое место и убрала банку.

Уже после взлета между Евгенией и ее попутчиком вспыхнула перепалка, в ходе которой женщина обмазала лицо соседа белой липкой массой. В итоге нарушительницу порядка пересадили в хвост самолета, а по прилете в Уфу передали сотрудникам полиции.

Ранее другой пассажир российской авиакомпании выпил перед полетом и начал дебоширить сразу же после посадки в самолет. Сначала он обматерил экипаж, а потом решил открыть аварийную дверь, так как в салоне, по его мнению, было слишком душно.