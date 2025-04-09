Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:44, 9 апреля 2025Путешествия

Россиянка обматерила и обмазала кремом для рук попутчика в самолете

Пассажирка рейса из Москвы в Уфу обматерила и обмазала кремом для рук попутчика
Алина Черненко

Фото: Peter Muller / Getty Images

Пассажирка рейса из Москвы в Уфу обматерила и обмазала кремом для рук попутчика, который не дал ей выпить пива во время полета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на борту Boeing 737-800 в среду, 9 апреля. Вскоре после посадки 29-летняя Евгения П. открыла банку с пенным напитком и собиралась его употребить, а ее сосед пожаловался на это бортпроводникам.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Тогда члены экипажа объяснили россиянке, что распитие алкоголя на борту запрещено, но та отказывалась с ними соглашаться. Сначала она попросила высадить ее из самолета, но когда поняла, что деньги за билет ей не вернут, все-таки заняла свое место и убрала банку.

Уже после взлета между Евгенией и ее попутчиком вспыхнула перепалка, в ходе которой женщина обмазала лицо соседа белой липкой массой. В итоге нарушительницу порядка пересадили в хвост самолета, а по прилете в Уфу передали сотрудникам полиции.

Ранее другой пассажир российской авиакомпании выпил перед полетом и начал дебоширить сразу же после посадки в самолет. Сначала он обматерил экипаж, а потом решил открыть аварийную дверь, так как в салоне, по его мнению, было слишком душно.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали фото подростка, зарезавшего полицейского на посту ДПС. Кадыров приказал выдворить его семью из региона

    Фото Тимоти Шаламе в спущенных шортах описали в сети фразой «мамкина корзиночка»

    Выставку редких «космических» открыток представят в российском городе

    Иран поставил союзникам способные достичь Европы ракеты

    Рост цен на Украине ускорился

    Осужденный российский экс-банкир стал подозреваемым по новому делу

    Рынку ПК предсказали нестабильное будущее

    Сразу пять украинских БПЛА заметили над российскими регионами

    Овечкин повторил празднование рекорда перед 895 школьниками

    «Накидано, как свиньям в тарелку». Российского блогера ужаснула еда в США. Вот ее фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше