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10:49, 9 апреля 2025Спорт

Российскому каноисту вернули отнятый за лайки под видео с Путиным нейтральный статус

Каноисту Павлову вернули отнятый за лайки под видео с Путиным нейтральный статус
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Международная федерация каноэ (ICF) вернула нейтральный статус российскому каноисту Михаилу Павлову. Об этом стало известно ТАСС.

По информации источника, вместе с Павловым нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях получили еще несколько российских и белорусских спортсменов. Их имена не называются.

В мае прошлого года ICF лишила Павлова нейтрального статуса. Причиной стали лайки гребца под видео с президентом России Владимиром Путиным. Из-за этого спортсмен не смог участвовать в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

38-летний Павлов — четырехкратный чемпион мира. Спортсмен также является чемпионом Европы.

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