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20:01, 8 мая 2024Спорт

Российского гребца лишили нейтрального статуса из-за видео с Путиным

Каноиста Павлова лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным
Михаил Павлов

Михаил Павлов. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российского каноиста Михаила Павлова лишили нейтрального статуса. Об этом заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, слова которого приводит ТАСС.

Архипов заявил, что причиной стали лайки гребца под видео с президентом России Владимиром Путиным. «Кто-то сообщил? Безусловно, ну а кто — догадайтесь сами», — отметил он.

Из-за лишения статуса Павлов не смог выступить на европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в каноэ-двойках. На замену вышли Алексей Коровашков и Иван Штыль, которые завоевали олимпийскую лицензию.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины потребовал отстранить российских гребцов от Олимпиады. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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